¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.58¤È¤·¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ËÉâ¾å¡£»î¹ç¸å¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÀ±¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¡£6²óÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤â¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£»³ËÜ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£7·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó15Ê¬´Ö¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿µå¤ò¸ß¤¤¤ËÅê¤²Â³¤±¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï»³ËÜ¤ÎÀ©µå¤µ¤ì¤¿µå¤Ë²¿ÅÙ¤âÂç¤¤¯ð÷¤¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î°úÂà¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ººÇ½éÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢À¨¤¯°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èá¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î2Ç¯Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÍ¤â¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤µ¡¢À¨¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬À¨¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ÎÆü¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬18Ç¯´Ö¡¢³èÌö¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸«¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÈë·í¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿ÄÌ»»222¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏËÜµò¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£