¡Ú²÷µó¡ÛÃË»Ò400£íÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡¡»Ë¾åºÇ¹â6°ÌÆþ¾Þ¡¡²¸»Õ¸ì¤ë¡ÈÎ¦¾åÂç¹¥¤¾¯Ç¯¡É¡ÖºÇ½é¤ÏÆ±À¤Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
18Æü¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢À¤³¦Î¦¾å¡¦ÃË»Ò400m·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤À¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡Ê23¡Ë¡£½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤éÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿ÃæÅçÁª¼ê¡£Åö»þ¤Ï¡¢Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø6Ç¯¤«¤éÃæ³Ø1Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿Î¦¾å¥¯¥é¥Ö¤ÎÀî¸ýÇîÀµÂåÉ½¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÁö¤ê¤ò¤³¤¦»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÅçÁª¼ê¤¬¾®6¤«¤éÃæ1¤Þ¤Ç½êÂ°¡¡KMCÎ¦¾å¥¯¥é¥Ö
Àî¸ýÇîÀµ ÂåÉ½¡§
¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ºÇ½éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÎ¦¾å¤¬¡Ë¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÅÌ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤·ë¹½Îéµ·Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö»þ¤ÏÆ±À¤Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÃæÅçÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¡ÈÎ¦¾å¤Ø¤Î°¦¡É¤Ï¡¢¿Í°ìÇÜ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î»³Â¼µ®É§¤µ¤ó¤â¡¢Åö»þ¤Ï·ë²Ì¤³¤½¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æü¡¹¿¿ÌÌÌÜ¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡»³Â¼µ®É§¤µ¤ó¡§
¡Ê¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ë¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢400£í¤Î¼ÂÀÓ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Î½à·è¾¡¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¿ÈÄ¹¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂçÀ®¤¹¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÎòÂåºÇ¹â6°ÌÆþ¾Þ¡Ä²¸»Õ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜµÏ¿¤Ï¹¹¿·¤Ç¤¤ë¡×
ÅØÎÏ¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»Î©¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¡É¡£
±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÈ×¡¢ÎÏ¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÄ¾Àþ¤Ç2¿Í¤ò¤«¤ï¤·¡¢¸«»ö¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î6°ÌÆþ¾Þ¡£
ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿²¸»Õ2¿Í¤Ï¡Ä¡£
¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡»³Â¼µ®É§¤µ¤ó¡§
¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Î½ç°Ì¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î·è¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢44ÉÃ4¤«¤é6¤Ç»°ËÜÂ·¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
KMCÎ¦¾å¥¯¥é¥Ö¡¡Àî¸ýÇîÀµ ÂåÉ½¡§
9¥ì¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Á¤ç¤Ã¤È¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬Áö¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜµÏ¿¤Ï¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤È¤â¤È45ÉÃÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤òÈ´¤±¤¿¤é°ìµ¤¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
µÕ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÅçÁª¼ê¡£
¡ÈÎ¦¾å¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¯Ç¯¡É¤¬Êú¤¤¤¿Ì´¤Ø¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
