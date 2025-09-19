·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ç°û¤ó¤Ç¤Ï¥À¥á¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¤½¤Î´í¸±À¤È¤Ï¡Ä¡ÚÀ¯ÉÜ¹Êó¤¬Ãí°Õ´µ¯¡Û
Ìô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ï¤ê¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Æâ³ÕÉÜÀ¯ÉÜ¹Êó¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@gov_online¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤â±öÊ¬¤¬Ìó3¡Á4ÇÜ
·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤Ï¡¢¹ñ¤¬µö²Ä¤·¤¿¡ÖÉÂ¼Ô¸þ¤±¤Î°û¤ßÊª¡×¡£Ã¦¿å¾É¤Î¿©»öÎÅË¡¤ËÍÑ¤¤¤ë°û¤ßÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¡Ä¡×¤È·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë°û¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±öÊ¬¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌó3¡Á4ÇÜ¡£¸í¤Ã¤¿°û¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö±öÊ¬¤Î²á¾êÀÝ¼è¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·ì°µ¤ä¿´Â¡¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°å»Õ¤«¤é¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢Åü¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°û¤à¤È¡¢·ò¹¯¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë°û¤à¤Î¡©
´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ë¤è¤ë¡Ö²¼Î¡¡¦¤ª¤¦ÅÇ¡×¤ËÈ¼¤¦Ã¦¿å»þ¤Ë¡¢ÂÎ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤¿¿å¤ÈÅÅ²ò¼Á¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç®Ãæ¾É¤Î»þ¤Ë¤â°û¤ó¤ÇÎÉ¤¤¡©
Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëÃ¦¿å¾õÂÖ¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢°å»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æâ³ÕÉÜÀ¯ÉÜ¹Êó¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ÎÀµ¤·¤¤°û¤ßÊý
