¡ÖÀèÀ¸¡¢¤Þ¤À»ä»à¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¤ó¡ÖºÆ¡¹¡¹È¯¡×59ºÐ½÷Í¥¸ì¤ëÁÔÀä¼£ÎÅ¡¢13Ç¯»ÒµÜÁ´Å¦¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ä
¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹¡¹È¯¤Ë¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷Í¥¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
2012Ç¯¡¢46ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï½é´ü¤Î¾õÂÖ¤Ç¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸¡ºº¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ØÀèÀ¸¡¢¤Þ¤À»ä»à¤Í¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È»×¤ï¤ºÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÒµÜ¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ5Ç¯¸å¤ËºÆÈ¯¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¤Ï¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¡£¸¡ºº¤ÎÆü¤¬¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿Æü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤Î¸¡ºº¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÆÈ¯¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ÒµÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬5Ç¯¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡£ºÆÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¬¤ó¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤â¡Ø¼£ÎÅ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¡×¡£¼£ÎÅ¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡Ö°ì»þ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¸¡ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢ºÆºÆÈ¯¡£3²óÌÜ¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¡¢ÇÙ¤È¤«Å¾°Ü¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤É¤¦¡¢¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«º®Íð¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¼£ÎÅË¡¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò1Ç¯¤°¤é¤¤ÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬¤ó¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Î1·î¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢OK¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Î1·î¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿ôÃÍ¤¬°Û¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£CT»£¤Ã¤ÆPET¸¡ºº¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ËµÂçÆ°Ì®¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢1ÅÙ¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤¿¤Ç¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅÌô¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤È¡£¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤â¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Æ¡£º£¤â¤½¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¤¬»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤ê´µ¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¡¡¤½¤Î»þ¤Ï13Ç¯¸å¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡»ä¤¬º£¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅÆü¿Ê·îÊâ¤Î¤ª¤«¤²¤«¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2017Ç¯¡¡2018Ç¯¡¡2023¡¡Ç¯¸½ºß¤È»°ÅÙ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Îº£¤òÃÎ¤ê¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¡×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£