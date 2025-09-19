¡ÖºÆ¡¹¡¹È¯¡×¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î59ºÐ½÷Í¥¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¡×¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢º¸Â¤¬Ìó£²ÇÜ¤ÎÂÀ¤µ¤Ë¤à¤¯¤ß
¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹¡¹È¯¤Ë¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷Í¥¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2013Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2012Ç¯¡¢46ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¤â¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê½Ñ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ê»ÒµÜ¤Î¡Ë¼þ¤ê¤Î¡£¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢2013Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº¸Â¤¬º£¤â¡¢¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¸ÅÂ¼¤ÎÎ¾Â¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º¸Â¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±¦Â¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤Û¤Ü2ÇÜ¤ÎÂÀ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤òËÄ¤é¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°µ¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤ò¿²¤ë°Ê³°¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹õ¤Î¸ü¼ê¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ò¸ø³«¡£¸½Êª¤ò¼êÅÏ¤·¤µ¤ì¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¸ü¤¤¤ï¤Í¡£Íú¤¯»þÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ËÍú¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÁÇºà¤Î·¤²¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¥¿¥¤¥Ä¤ËÂ¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ÅÂ¼¤Ï¡ÖËèÆüº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÏÆÃ¤Ë´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¡Ê¥¿¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¤¬»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤ê´µ¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¡¡¤½¤Î»þ¤Ï13Ç¯¸å¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡»ä¤¬º£¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅÆü¿Ê·îÊâ¤Î¤ª¤«¤²¤«¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2017Ç¯¡¡2018Ç¯¡¡2023¡¡Ç¯¸½ºß¤È»°ÅÙ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Îº£¤òÃÎ¤ê¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¡×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£