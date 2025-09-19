¤«¤ê¤æ¤·58¡¢¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯µÇ°¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¡Á´¹ñ3¥«½ê¤Ç¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â
¡¡¤«¤ê¤æ¤·58¤¬¡¢20¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±µÇ°´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥ÈÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤«¤ê¤æ¤·58¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂ¸ºß¤ò¹ÎÄê¤·¹ç¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¡×¡¡1000CLUB¤Ç¤Î½é¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Ë
¡¡ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤ÎÅìµþ Zepp Diver City¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤Ç¤â³«ºÅ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ä»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë