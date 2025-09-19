¡ÖÈôµ÷Î¥¤ÏÉð´ï¤Ë¤â¶§´ï¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¡¡24ºÐ¡¦Ê¿¶Ñ265¥ä¡¼¥É¤ÎÈô¤Ð¤·²°¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡È¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡É1W¡Ú¥Í¥¯¥Ò¥íÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û
¡ãNorton Next Generation Tournament¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê°ìÆü¶¥µ»¡Ë¡þ17Æü¡þÉÙ»Îºù¥«¥ó¥È¥ê¡¼?³ÚÉô¡Ê»³Íü¸©¡Ë¡þ6193¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Îº£µ¨Âè9Àï¤Ï¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç½Ð¿È¤Î24ºÐ¡¦·´»³Æ·¤¬½éÍ¥¾¡¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¿¶Ñ265¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëÈôµ÷Î¥¡£¤½¤ÎÈô¤Ó¤ò»Ù¤¨¡¢2½µÁ°¤Ë¤ÏÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢ ¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ËÊ¡¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¡ª
¡Ö°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ÈÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅªÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£2022Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿PING¤Î¡ØG430 LST¡Ù¤ò¡¢¤º¤Ã¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¡£¸½ºß¤Ï¥È¥¥¥ë¡¼¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÂØ¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¤Ê¤«¤ò¸«¤ë¤È4ÈÖUT¤Î¸å¤Ë¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡ØE ZONE GT¡Ù¤¬È÷¤¨¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é6ÈÖ¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤Ç¡¢¡ÖUT¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡£4ÈÖUT¤Ïµ÷Î¥Åª¤Ë¡ÖÆþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥¢¥¤¥¢¥ó·¿¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Î¤è¤¦¤À¡£Èôµ÷Î¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö·ù¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èô¤Ð¤¹¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Éð´ï¤À¤±¤É¶§´ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë°ÂÄêÀ¤òµá¤á¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°²þÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èôµ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ï¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÙ»Îºù¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Èôµ÷Î¥¤ò¡ÈÉð´ï¤À¤±¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¡¢¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ú·´»³Æ·¤ÎÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û1W¡§PING G430 LST¡Ê10.5ÅÙ/¥Ç¥£¥Ê¥ê 50G¡Ë3W¡§PING G425 LST¡Ê14.5ÅÙ/¡¡¡·¡¡¡Ë4U¡§PING G425¡Ê22ÅÙ/¡¡¡·¡¡¡Ë5,6I¡ÊUT¡Ë¡§¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ E ZONE GT¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É95 S200¡Ë6¡ÁPW¡§¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ E ZONE CB511¡Ê ¡· ¡Ë50,54,58¡ë¡§¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ê ¡· ¡ËPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ Ai-ONE ¥ß¥ë¥É ¥ï¥ó¥ï¥¤¥ÉT CHBALL¡§¥¹¥ê¥¯¥½¥ó Z-STAR XV
