¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÁ´ºâ»º¤òÅÄÊÕ»Ô¤Ë¥¥Õ¤¹¤ë¡×µª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¼ê½ñ¤¤Î°ä¸À½ñ¤Î¿¿µ¶¤Ï¡Ä¡¡2¿³¤â¡ÖÍ¸ú¡×¡¡Âçºå¹âºÛ¤¬ÃËÀ¿ÆÂ²Â¦¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ
¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÌó£±£³²¯±ß¤Î°ä»º¤ò¤á¤°¤ë¹µÁÊ¿³¡£Âçºå¹âºÛ¤Ï£±£¹Æü¡¢¼ê½ñ¤¤Î°ä¸À½ñ¤ò¡ÖÌµ¸ú¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¿ÆÂ²Â¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¡¢°ì¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î»ñ»º²È¤Ç¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìîºê¹¬½õ¤µ¤ó¡£
£²£°£±£¸Ç¯¡¢¼«Âð¤ÇµÞÀ³ÐÀÃºÞÃæÆÇ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸µºÊ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿³¤ÇÌµºáÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìîºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¤ÎÉ®À×¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¾å¡¢ÅÄÊÕ»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¤ß¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¡¢°ä¸À½ñ¤ÏÌîºê¤µ¤ó°Ê³°¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡ØÌµ¸ú¡Ù¤È¼çÄ¥¡£
°ì¿³¤ÎÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤Ï¤½¤ÎÀÁµá¤òÂà¤±¡¢°ä¸À½ñ¤Ï¡ÖÍ¸ú¡×¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿É®À×¤¬Ìîºê¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¿³È½·è¤Ç¤Ï¡Ö¸¶¹ðÂ¦¤ÎÉ®À×´ÕÄê½ñ¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ¤·¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖËÜ·ï¤Î°ä¸À½ñ¤Ï¡¢Ìîºê¤µ¤ó¸ÇÍ¤ÎÉ®À×¤äÉ®ÊÊ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë»ÔÂ¦¤Î´ÕÄê½ñ¤ËÉÔ¹çÍý¤ÊÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÂ²Â¦¤Ï¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¡££¹·î£±£¹Æü¤ÎÈ½·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£