¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãµßÆñÂâ¤Îµ¡ÂÎ¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦ ³êÁöÏ©Éõº¿¤Ç¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á
19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³êÁöÏ©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãµßÆñÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°11»þ50Ê¬²á¤®¡¢·±ÎýÈô¹ÔÃæ¤Î¿·³ãµßÆñÂâ¤Îµ¡ÂÎU-125¤¬ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç2ËÜ¤¢¤ë³êÁöÏ©¤ò°ì»þÉõº¿¡£
¿·³ã¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤ä°ú¤ÊÖ¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ïº®Íð¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòµ·,
¿ÀÆàÀî,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥À¥¤¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¹©¾ì