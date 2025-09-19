ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤òÄÉ¤Ã¤¿2026Ç¯¡Ö·î´©¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡×¥«¥ì¥ó¥Àー¡¡
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿²È¡¦º´¡¹ÌÚË»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡Ê¥¤¥«¥í¥¹ ¥«¥ì¥ó¥Àー2026¡Ë¡×¤¬¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,760±ß¡£
¡Ö·î´©¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¡¦É½¸½¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Î¹µÒµ¡¤Î¿ô¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±ÆÃÏ¤Ï¡¢¿·ÀéºÐ¤«¤é²¼ÃÏÅç¤Þ¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶õ¹Á¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð·Ê¤È¤È¤â¤ËÎ¹µÒµ¡¤òÂª¤¨¤¿¡£»£±Æµ¡ºà¤Ï¥½¥Ëー¦Á¥·¥¹¥Æ¥à¡£
·ÇºÜÆâÍÆ1·î¡§ANA¡¡¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°777-300 2·î¡§FDA ¡¡ÉÙ»³¶õ¹Á¡¿¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë175 3·î¡§JAL ¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¡¿¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900 4·î¡§Peach¡¡À®ÅÄ¶õ¹Á¡¿¥¨¥¢¥Ð¥¹A320neo 5·î¡§ANA ¡¡°ËÃ°¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°787-10 6·î¡§JAL ¡¡µÜ¸ÅÅç¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°737-800 7·î¡§JAL ¡¡°ËÃ°¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°787-8 8·î¡§¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¡²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°777-300 9·î¡§JAL¡¡°ËÃ°¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°787-8 10·î¡§ANA¡¡°ËÃ°¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°787-9 11·î¡§¥¿¥¤¹ñºÝ¹Ò¶õ¡¡´ØÀ¾¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°777-300ER 12·î¡§JAL¡¡ °ËÃ°¶õ¹Á¡¿¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900 2027Ç¯¡§¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¡²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¡¿¥Üー¥¤¥ó¥°747-400ERF
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´¡¹ÌÚË¡Ê¤µ¤µ¤ ¤æ¤¿¤«¡Ë
¼Ì¿¿²ÈŽ¥¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡£1966Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤äÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤ò»£±Æ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¹Ò¶õµ¡»£±Æ¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¼«Ê¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤à¡£°ËÃ°¶õ¹Á¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶õ¹Á¤Ç³èÆ°¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¼Ì¿¿²È¶¨²ñ¡ÊJAAP¡Ë½à²ñ°÷¡£¥½¥Ëー¥×¥í¥µ¥Ýー¥È²ñ°÷¡£