£±£·ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡¡£Ó£Ð£¶£µ¡¦£¸£¸ÅÀ¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¡¡µ¢¹ñÄ¾¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ë¼«¿®¡¡¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤â³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡ÅìµþÁª¼ê¸¢¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Ã¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°½µ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿£±£·ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£¶£µ¡¦£¸£¸ÅÀ¤Ç£²°Ì¤È¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÏÅ¾ÅÝ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ë¥Ã¥Ä¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³£³²óÅ¾¤òÃåÉ¹¤¹¤ë¤È¡¢£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤âÀ®¸ù¡£¡Ö¥é¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥À¡×¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Îµ¢¹ñ¸å¡¢»þº¹¥Ü¥±¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÁáÄ«¡Ë£´»þ¤¯¤é¤¤¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Îý½¬ÃæÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¼ã´³µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È²óÉü¤ò¶¯Ä´¡£¤³¤ÎÆü¤âÂÎ¤Î·Ú¤µ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤â³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº£µ¨¡£½éÀï¤Î¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¤òÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ç£²°Ì¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Ï¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀè½µ¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¤òÄÌ¤·¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖµÓ¤âÉéÃ´¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ï¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¡££²£°Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£