¡Úµð¿Í¡Û£¹·îÀä¹¥Ä´¤Î¥Æ¥£¥Þ¤¬ÀèÀ©£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¤¬ÀèÀ©£²ÅÀÅ¬»þÂÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¹¥Ä´¤ÊÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¡¦Æ£ÅÄÎ°¤¬¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÅê¤¸¤¿Äã¤á¤Î£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÆÀÅÀ·÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢·×£²£´ÂÇ¿ô£±£±°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£´³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¡ÖÂ¤ò¾å¤²¤ë¹â¤µ¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¹½¤¨¤ë°ÌÃÖ¤òºòÇ¯¤Î·Á¤ËÌá¤·¤¿¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£