¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ÆÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü
148.81¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
148.64¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
148.41¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
147.88¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
147.45¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.34¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.32¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
147.28¡¡¸½ÃÍ
146.88¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
146.73¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
146.49¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
146.25¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
145.87¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
¥É¥ë±ß148±ßÂæÁ°È¾¤«¤é147±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÃÍ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸å¡¢±À¤Î²¼¸ÂÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü°Ê¹ß¤ÎÌá¤ê¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÀè¤ÏÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
