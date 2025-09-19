µª½£¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó°ä¸À¡¢Æó¿³¤âÍ¸ú¡¡°ä»º13²¯±ß¤òÅÄÊÕ»Ô¤Ë´óÉÕ
¡¡¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢2018Ç¯¤ËµÞÀ³ÐÀÃºÞÃæÆÇ¤Ç77ºÐ¤Ç»àË´¤·¤¿ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î»ñ»º²ÈÌîºê¹¬½õ¤µ¤ó¤¬¡¢°ä»ºÌó13²¯±ß¤ò»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤¿°ä¸À½ñ¤ÎÍ¸úÀ¤ò»ÔÂ¦¤ÈÌîºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬Áè¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÂçºå¹âºÛ¡ÊÅÄÃæ·ò¼£ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï19Æü¡¢°ì¿³ÏÂ²Î»³ÃÏºÛÈ½·è¤ËÂ³¤Í¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Î°ì¿³È½·è¤Ï¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥á¥â¤Ê¤É¤ÈÂÐ¾È¤·¡¢É®À×¤äÂÎºÛ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éËÜ¿Í¤¬Á´Ê¸¤ä»áÌ¾¤Ê¤É¤ò¼«½ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡°ä¸À½ñ¤ÎÌµ¸ú³ÎÇ§¤òµá¤á¤ë¸¶¹ð¤Î¿ÆÂ²Â¦¤Ï¹µÁÊ¡£Æó¿³¤Ç¡¢»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢µ¶Â¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£»ÔÂ¦¤Ï¹µÁÊ´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£