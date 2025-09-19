¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¡29Æü¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Êý¸À»ØÆ³¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡È¤ª¥È¥¡É¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¾¾Ìî¥È¥¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢11Æü¡£ºòÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£»°ÆüË·¼ç¤Î¼«¿®¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢29Æü¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊý¸À»ØÆ³¤ÎºÌ¤µ¤ó @aya_bilderamme¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤ª¥È¥¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Ø¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£¤Ë¹âÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö9/29ÊüÁ÷¡ª¡×¤ÈÊüÁ÷³«»ÏÆü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¹¥È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÅê¹Æ´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤Þ¤Ç¤â¤¦¤¹¤°¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊý¸À¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¥È¥¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£