¡¡DeepMind Japan¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î³«È¯²ñ¼ÒNeeds Games¤¬³«È¯¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¤òÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÏPC¡ÊSteam¡Ë¡¢iOS¡¢Android¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¿·ºî¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¡Ë
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¯¥Ìー¥È¡×¤ÎË½Áö¤Ë¤è¤êÊø²õ¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡£Í£°ì¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ëÅÁÀâ¾å¤Î¡Ö¤¢¤ëÊª¡×¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö12¤Î¿À¡¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤¤µ¤ì¤¿Àï»Î¤È¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤Àï¤¤¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿À¡¹¤Î±¢ËÅ¤ÈÀïÍð¤ËÍÉ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Æ¡¢µÁÍ¦·³¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢3¿Í¾Î»ëÅÀ¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Áàºî¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯±é½Ð¡õQTE¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¡¢¿¦¶È¡ß¼ïÂ²¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ë¥É¹½ÃÛ¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÎï¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤Ê¤É¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇÂ³Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë