¡¡GENERATIONS¤¬¡¢9·î21Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØGENERATIONS LIVE TOUR 2025 ¡È6IX SENSE¡É¡Ù¤òµÇ°¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¿·¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥¸¥§Ç¡É¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
（関連：藤崎あゆみが20回出演、GENERATIONS×岡崎体育コラボ、久保田利伸初登場……『a-nation 2025』名シーンの数々）
¡¡¥¸¥§Ç¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö¤ËGENERATIONS¤Î¿·¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´6ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£º£·î¤è¤ê¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー½éÆü¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¸ø±é¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÁ´6¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¸¥§Ç¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤ä¥¸¥§Ç¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¸¥§Ç¤¸¤ã¤é¤·¤Ê¤É¡ÈÇ¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ー³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥¸¥§Ç GENERATIONS POP UP STORE¡Ù¤¬Ê¡²¬¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä¤×¤¯¤×¤¯¥·ー¥ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î19Æü～21Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ä¥¢ー¸ø±éÁ´²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥¸¥§Ç¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤âÈÎÇä·èÄê¡£¥¸¥§Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー7¼ï¤È¡¢ÀèÆü¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTOKYO GENERATIONS COLLECTION¡Ù¤ÇÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤¬¡¢¡È¤´ÅöÃÏ¥Íー¥àÆþ¤ê¥¸¥§Ç¥Û¥í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡É¤È¤·¤ÆÁ´²ñ¾ìÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
