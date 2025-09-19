¡ØDigiWave POP UP 2025¡Ù¤¬½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡¡¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àÂÎ´¶·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦
¡¡ÂæÏÑÈ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÅ¸Í÷¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDigiWave¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡ØDigiWave POP UP 2025¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü～16Æü¤Î13Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡ÖShibuya Sakura Stage¡×¤Ç³«ºÅ·èÄê¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖULTRACOMBOS¡Ê叁¼°¡¿¥µ¥ó¥·¥¡Ë¡×¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ´¶·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDigiWave¡ÙÂæÏÑ¤Ç¤Î³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë²»¤ò½¸¤á¤Æ¼«¤é²»³Ú¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö´Ñ¤ë¡×¤«¤é¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿Ì¤Íè·¿¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿²»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ã¯¤â¤¬¡È²»¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÁÛÁü¤·¤¿³Ú´ï¤òÍè¾ì¼ÔÆ±»Î¤Ç¶Á¤«¤»¹ç¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²»¤È±ÇÁü¤ÎÍ»¹ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥Êー¤Ê¤É¡¢Ë×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§DigiWave POP UP 2025¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü～10·î16Æü 11»þ～19»þ¡¦²ñ¾ì¡§404 Not Found¡¡¢©150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 4Fhttps://9ce23etu.notion.site/404-Not-Found-404-Kitchen-1892c15aad89806da0f7c30c2a5eeaa8¡¦404 Not Found¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.404shibuya.tokyo/
¡¦DigiWave¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://digiwave.tw¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡§°ìÈÌ 1,000±ß ¡¿ ³Ø³ä¡¦CLAN 500±ß¡ÊPeatix¤Ë¤Æ»öÁ°¹ØÆþ¡Ë¡¦Peatix¡§https://digiwavepopup2025.peatix.com
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë