¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤Ë¥ä¥×¥ê
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£±£¹Æü¸á¸å£±»þ¸½ºß¤Ç¥ä¥×¥ê<4168.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥×¥ê¤ÏÁ´ÈÌÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«Â³¿¤·£±£°£°£°±ß¥È¥ÓÂæ¤Ç¶¯Ä´Å¸³«¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ê¤É¤¬¥Îー¥³ー¥É¤Ç¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Ù£á£ð£ð£ì£é¡×¤òÄó¶¡¡£·î³Û¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×´ðÈ×¤¬¶¯¤ß¤Ç¶ÈÀÓ¤Ï¹âÀ®Ä¹Ï©Àþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³Âß³ô»Ô¾ì¤òÄÌ¤¸¤¿¶õÇä¤ê¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬³ô²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
