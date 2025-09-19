¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎÄ¹¿È¡õÂ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ¡ª¥Óー¥Á¤Ç»£±Æ¤Î±Ç²èº×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹ÅþÃå
±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¡£±Ç²è¸ø¼°X¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¸ø¼°X¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎÄ¹¿È¡õÂ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ①～③
¢£¾¾Â¼¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã
±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¡¦·Ý½ÑÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¿·ºî¤ä¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¸ø¼°¾å±Ç¤ò¤Þ¤¨¤Ë¡¢ËÜºî½é¤Î³¤³°¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ÎGuest Visit¡ÊÉñÂæ°§»¢¡Ë¤ËÅÐÃÅ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë¥Óー¥Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¡õ¹õ¥¹ー¥Ä¤Î¾¾Â¼¤È±ü»³´ÆÆÄ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡Ë¡¢¥Óー¥Á¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2¡Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òºî¤ëÅÐÃÅ»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢9·î19Æü¤Ë¾¾Â¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÊüÁ÷¡£¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Óー¥Á¤òÊâ¤¯¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤â¡¢9·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾¾Â¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¥Óー¥Á¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò»Ø¤µ¤¹¡È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ýー¥º¡É¤òÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¡×¡Ö¹õ¥¹ー¥Ä¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ°È±¤Ê¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£