LEO¤ÈRYUHEI¤¬½ÂÃ«¤Ë¹ßÎ×¡ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¡ÈHANA°¦¡É¤ËSKY-HIÇú¾Ð¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¤µ¤ó¤â°ìÀÚ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥²¥é¥²¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
SKY-HI¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢BE:FIRST¤ÎLEO¤ÈRYUHEI¤¬¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛLEO¤ÈRYUHEI¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹ÍèË¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£LEO¤ÈRYUHEI¤Ï¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤ËÍèË¬
SKY-HI¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¸«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«¤µ¤ó¤â°ìÀÚ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥²¥é¥²¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö#BF_¶õ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¸ø¼°X¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢LEO¤ÈRYUHEI¤¬¡¢BE:FIRST¤¬9·î17Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ÇCD¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ê¸µ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢HANA¤¬7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖBlue Jeans¡×¤ÎCD¡ª
SKY-HI¤¬Î¨¤¤¤ëBMSG¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëBE:FIRST¤ÈHANA¡£¤½¤Îå«¤¬»Ç¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡Ö°¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤ÁÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÀÄ·Ò¤¬¤ê¤«¤Ê¡×¡Ö»ä¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£