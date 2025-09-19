Peak DesignÀ½¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤¬¿·iPhone¤ÈPixel 10¤ËÂÐ±þ¡¡¡Ö¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È
¥Êー ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥±¥ë¥×¡Ë
¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Peak Design¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥±ー¥¹¤Ë¡ÖiPhone 17¡×¥·¥êー¥º¡¢¡ÖiPhone Air¡×¡¢¡ÖPixel 10¡×¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë¡¢MagSafe¸ß´¹¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥í¥Ã¥¯¡×¤È¡¢2ËÜ¤ÎÄÞ¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡Ö¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSlimLink¡×¤òºÎÍÑ¡£
¼§µ¤µÛÃå¤Î¥½¥Õ¥È¥í¥Ã¥¯¤ÏMagSafeÂÐ±þ¤ÎÈÆÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¡¦¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¡£¿¶Æ°¤¬·ã¤·¤¤¾ò·ï¤Ç¤â¸ÇÄê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2.4mm¸ü¤ÎÇö¤¤¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹¡×¡¢¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹¤Ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥ëー¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹¡×¡¢3.2mm¤È¤è¤ê¸ü¤¯ÊÝ¸îÀ¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥Êー ¥±ー¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥±ー¥¹ËÜÂÎ¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥ÈÁÇºà¤ò¡¢¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¾×·âµÛ¼ý¤ËÍ¥¤ì¤ëTPUÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹
¥±ー¥¹Â¦ÌÌ¤Ëºï¤ê½Ð¤·¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿Çö¼ê¤Î¥±ー¥¹¡£iPhone 17¥·¥êー¥º¤ª¤è¤ÓiPhone AirÍÑ¤Ç¤Ï¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÉ½ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤Î¡ÖVersa Shell¡×¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥³ー¥ë¤È¥»ー¥¸¤ò¡¢¿Í¹©Èé³×¡Ö¥¯¥é¥êー¥Î¡×¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¿¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥Á¥ã¥³ー¥ë
¥»ー¥¸
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¿¥ó
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥±ー¥¹¸ü¡§2.4mm¡ÊÇØÉô¡Ë ¥Ð¥ó¥Ñー¸ü¡§3.4mm¡Ê¾åÉô¡Ë¡¢3.4mm¡ÊÂ¦ÌÌ¡Ë¡¢5.6mm¡Ê²¼Éô¡Ë ½ÅÎÌ¡§40g¡ÊÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¡Þ4g¡Ë ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iPhone 17¡¢iPhone 17 Pro¡¢iPhone 17 Pro Max¡¢iPhone Air¡¢Pixel 10¡¢Pixel 10 Pro¡¢Pixel 10 Pro XL¡Ê¢¨Pixel 10¤ÈPixel 10 Pro¤Ï¶¦ÍÑ¡Ë
²Á³Ê¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17¡Ê¥»ー¥¸/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥»ー¥¸/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro Max¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro Max¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro Max¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro Max¡Ê¥»ー¥¸/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone Air¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ iPhone Air¡Ê¥»ー¥¸/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ Pixel 10 Pro XL¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ Pixel 10 Pro XL¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ Pixel 10 Pro XL¡Ê¥»ー¥¸/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ Pixel 10/10 Pro¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ Pixel 10/10 Pro¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹ Pixel 10/10 Pro¡Ê¥»ー¥¸/¥Ê¥¤¥í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ë¡§6,600±ß
¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹
¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥±ー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥ëー¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥±ー¥¹¡£¥ëー¥×ÉôÊ¬¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¿¥ó
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥±ー¥¹¸ü¡§2.4mm¡ÊÇØÉô¡Ë ¥Ð¥ó¥Ñー¸ü¡§3.4mm¡Ê¾åÉô¡Ë¡¢3.4mm¡ÊÂ¦ÌÌ¡Ë¡¢5.6mm¡Ê²¼Éô¡Ë ½ÅÎÌ¡§40g¡ÊÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¡Þ4g¡Ë ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iPhone 17 Pro¡¢iPhone 17 Pro Max¡¢Pixel 10¡¢Pixel 10 Pro¡¢Pixel 10 Pro XL¡Ê¢¨Pixel 10¤ÈPixel 10 Pro¤Ï¶¦ÍÑ¡Ë
²Á³Ê¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro Max¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹ iPhone 17 Pro Max¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹ Pixel 10/10 Pro¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ëー¥× ¥±ー¥¹ Pixel 10 Pro XL¡Ê¥¿¥ó/¥¯¥é¥êー¥Î¡Ë¡§8,250±ß
¥Êー ¥±ー¥¹
TPU¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¼êÂÞ¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁàºî¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤ÊUSB Type-C¥Ýー¥ÈÍÑ¤ÎÊÝ¸î¥¥ã¥Ã¥×¤È¡¢Peak DesignÀ½¡Ö¥¢¥ó¥«ー ¥ê¥ó¥¯¥¹¡×ÍÑ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
iPhone 17 Pro¤ª¤è¤ÓiPhone 17 Pro Max¤Ç¤Ï¡¢¥±ー¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢iPhone 17 Pro¤ª¤è¤ÓiPhone 17 Pro MaxÍÑ¤Ë¥¢¥¤¥Ó¥¹¤È¥±¥ë¥×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£