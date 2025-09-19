Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Ë¡ÈÆæ¤ÎSAT¡ÉÌò¤Ç½Ð±é·èÄê
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤È¤Ï¡©
2018Ç¯¤Ë¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè1²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÇºÜÇÞÂÎ¤ò¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¡ÖÂè2²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥íー¥ëÌ¡²è¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢É´À¤ÅÏ¸¶ºî¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎø°¦ ¡Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡É¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤È¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥á¥ó¥Ðー¤Î¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
ÀèÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆæ¤ÎÊ¼»Î¡ÉÌò¡¦JO1¤ÎçÐÆá¾ë¾©¤Ë°ú¤Â³¤¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤êÍè¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥Èー¥¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÆ£¸¶¤È¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¹â¶¶¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î´Ø·¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¥é¥¤¥ÖMC¤äYouTube¤Ç¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë»²Àï¡£¥°¥ëー¥×ºÇÇ¯Ä¹¤¬¸«¤»¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ¤â¸ø³«¡ª
Ê»¤»¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ¤â²ò¶Ø¡£ËÜºî¤Ç¡¢¡ÈÆæ¤ÎSAT¡ÉÌò¤òÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥¹¤òµÞ¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¦°É»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áë¤ò½³ÇË¤ê¡¢¸½¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤½¤Î¤â¤Î¡Ä¡ª¡¡¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ë¥ä¥ê¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦Æ£¸¶¤Î»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦çÐÆá¾ë¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ£¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡Ä!?¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°É»Ò¤ËÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¡ÈÆæ¤ÎSAT¡ÉÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÆæ¤ÎSAT¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤«!?¡¡¤½¤·¤Æ¼¡½µ°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯·ÙÊó¡É¤ÎÂ³Êó¤Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
¢£Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡ÊÆæ¤ÎSATÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¹á·î»ÊÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¢£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
½Ð±é¡§¾åÇòÀÐË¨²Î¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¡¡ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¡ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¡çÐÆá¾ë¾©¡¡Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¡Â¾
´ÆÆÄ¡§±ÑÊÙ
µÓËÜ¡§»³²¬½áÊ¿
¸¶ºî¡§¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡ÙÉ´À¤ÅÏ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)É´À¤ÅÏ¡¿½¸±Ñ¼Ò
