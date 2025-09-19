ËÌ³¤Æ»¤Ë¸òÄÌ»àË´»ö¸ÎÂ¿È¯·ÙÊó¡¡»à¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ11¿ÍÁý¡ÄÁ´¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¶¯²½
2025Ç¯9·î21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤Ç¤Ï½ÐÆ°¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤äÍÄÃÕ±à»ù¤é¤â»²²Ã¤·¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¶üÏ©ÊýÌÌËÜÉô¤ÎÅÄºê¿Î»ËËÜÉôÄ¹¤¬¡ÖÍ¼Êë¤ì»þ¤Ë¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸ÎÂ¿È¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Æâ¤Ç¤ÏÀÐ¼í´ÉÆâ¤Ç»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¸òÄÌ»àË´»ö¸ÎÂ¿È¯·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢9·î18Æü¸½ºß¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù11¿ÍÁý¤¨88¿Í¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÂ®ÅÙ°ãÈ¿¤Î¤Û¤«¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä°ì»þÉÔÄä»ß¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤ÎÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¤Ê¤É¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÍ¼Êý¤Ï¡¢À¾Æü¤¬âÁ¤·¤¯»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¢Âð»þ´Ö¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£