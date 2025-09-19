¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¶Ïº¹¤Î½ªÈ×¤ÇµÕÊý¸þ¤Ø¡ÈÁ¯¤ä¤«¡É173¥¥íÆóÎÝÂÇ¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¡¢8²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¢£±¦¤Øº¸¤ØÆóÎÝÂÇÏ¢È¯
¥É¥¸¥ãー¥¹1ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢8²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¥¸¥çー¥¤¡¦¥ë¥±ー¥·ーÅê¼ê¤òÁ¯¤ä¤«¤ËµÕÊý¸þ¤ØÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢³ÑÅÙ17ÅÙ¡¢Â®ÅÙ107.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó172.8¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸åÂ³¤ÏÂ³¤«¤ºÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¶Ïº¹¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª²ó¤ØÆÍÆþ¤·¡¢6ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬Î¿¤¤¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¾¡Íø¡£Æ±ÃÏ¶è¡È¸¤±î¤ÎÃç¡É¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î°ìÀï¤ò2－1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£