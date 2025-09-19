¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡¢ËÌµþ¹ñ°Â¤È¥³¥ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¤¬»î¹çÃæ¤Ë¾×ÆÍ
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸EÁÈ¡¢ËÌµþ¹ñ°Â¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¥³¥ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¡¢Ãæ¹ñSNS¤ÎÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËÌµþÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¤¬80Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¡¢Áª¼ê¤¬ÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¸å¤ËÁÐÊý¤Ë¤è¤ë¸ÀÍÕ¤ÈÂÎ¤Î¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤âÁª¼ê1¿Í¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ï2ÂÐ2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£
ÈùÇî¤Ç¤Ï¾×ÆÍÈ¯À¸»þ¤ÎÆ°²è¤â¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤±¤ó¤«¤Ï¾¡¤Ã¤¿¡©¡×¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¹ñ°ÂÂ¦¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡Ö²¿¤À¤³¤ì¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë