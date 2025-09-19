ÊÆ¹ñ¤¬ºÆ¤Ó¥¬¥¶ÄäÀï·èµÄ°Æ¤ËµñÈÝ¸¢¹Ô»È
¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï9·î18Æü¡¢Èó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ10¥«¹ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¥¬¥¶ÄäÀï·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£14¥«¹ñ¤¬»¿À®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤¬ºÆ¤ÓÃ±ÆÈ¤ÇµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î·èµÄ°Æ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¬¥¶ÄäÀï´ØÏ¢¤Î·èµÄ°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·èµÄ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨»þ¤«¤ÄÌµ¾ò·ï¤Î¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¼Á¤ÎÂ¨»þ¤«¤ÄÂº¸·¤¢¤ëÌµ¾ò·ï²òÊü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë