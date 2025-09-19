¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¡3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÏÎ¥º§¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÂ¼¤Ï1992Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÉÛ»ÜÇî¤È·ëº§¤·¡¢3¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â2009Ç¯¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡ËÎ¥º§¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¸ÅÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤¯¤é¤¤ÊÌµïÀ¸³è¤ò¤·¤Æ»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¬Â¿´¶¤Êº¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸À¤¨¤ë»þ¤Ë¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¡ÊÎ¥º§¤Î·è°Õ¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢3¿Í¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ã¤Æ¡£¡È¥Þ¥Þ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ª¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¥º§¤Î¾õ¶·¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÊì¿Æ¤È¤·¤Æô¥¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£Î¥º§¸å¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊì¤È¤¤¤¦¤è¤ê°ìÂÐ°ì¤ÎÆ±µï¿Í¡¢Í§¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç»ä¤â¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Çº¤ß»ö¤âÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£