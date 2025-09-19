Æü¶ä¡¡Íø¾å¤²¸«Á÷¤ê0.5¡ó°Ý»ý¡¡ETF¤Ê¤É¤Î»Ô¾ìÇäµÑ¤â·èÄê¡¡¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÀè¤Û¤É0.5¡ó¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡áETF¤Ê¤É¤Î»Ô¾ì¤Ø¤ÎÇäµÑ¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤ÏÀè¤Û¤É¡¢0.5¡ó¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î°Ý»ý¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
5²ñ¹çÏ¢Â³¤Î¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬¡ÖÊª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¡×¤¬³µ¤ÍÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Êª²Á¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é0.75¡ó¤ËÍø¾å¤²¤¹¤Ù¤¤È¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤Ï»þ²Á¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ª¤è¤½70Ãû±ßÊÝÍ¤¹¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡áETF¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö6200²¯±ßÄøÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Ô¾ì¤ØÇäµÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½Ä¾¸å¤«¤é¤¤ç¤¦¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¤Ï°ì»þ800±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£