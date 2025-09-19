ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀÜÀïÀ©¤·Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö6¡×¤Ë¡¡»³ËÜÍ³¿12¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂàÉ½ÌÀ
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤È¤â¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢8²ó¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë51¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÇÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò8¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢18Æü¤ËÀè¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯7¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë2ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨11¾¡8ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨2.66¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡£Ä¾¶á3»î¹ç¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤³¤½¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°²ó12Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ò´Þ¤á¤¤¤º¤ì¤â7²ó°Ê¾åÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïº£µ¨14¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.34¤Î¥¦¥§¥ÖÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¡£
1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤Ç5µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á¥¹¥¦¥£¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬È½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç»°¿¶¡£
3²óÎ¢1»à1ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý1¤Ç2µåÌÜ¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£µå¿ô100µå¤òÄ¶¤¨¤Æ6²óÉ½¤Ë¤³¤ÎÆü7¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ1»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¥É¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¸òÂå¡£º£µ¨12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
6²óÎ¢1»à1ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢½éµå¤Î¿¿¤óÃæ´ó¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£1»à2¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ÇËÜÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¼ê¤¬Êáµå¥ß¥¹¡£3ÎÝ¤«¤é¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬À¸´Ô¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â1»à1¡¢2ÎÝ¤Ç3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢2ÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·2¡Ý0¡£ÂçÃ«¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¤Îº£µ¨138ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
7²óÉ½1»àËþÎÝ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4ÈÖ¼ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬2ÈÖ¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
8²óÎ¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¥ë¥±¡¼¥·¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý1¤Ç3µåÌÜ¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï9²ó¤ò6ÈÖ¼ê¥Ù¥·¥¢¤¬3¿Í¤ÇÄù¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2¡Ý1¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö6¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÆÀÅÀ1¡¢»°¿¶1¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£