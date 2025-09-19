ÆóµÜÏÂÌé¡ÖVIVANT¡×ºæ²í¿Í¡õÌò½ê¹»Ê¤È¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó²ó¸Ü µã¤¼Çµï¤Î¸°¤Î1¤Ä¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤È¤ä¤ë¤³¤È¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌéÎ¨¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬9·î17Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£ÆóµÜ¤¬µã¤¼Çµï¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡¢¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¤Ë¡Öµã¤¼Çµï¤Î¥³¥Ä¡×ÅÁ¼ø
¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤ÈÆ»»Þ¤¬¡¢¸ß¤¤¤Îµ²±¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¥¯¥¤¥º´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ò1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï¡ÖÎÞ¤ò¤¹¤°Î®¤»¤ë¤È¤³¤í¡×¤È²óÅú¡£µã¤¼Çµï¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»³ÅÄ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ë¥Î¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆóµÜ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÆóµÜ¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Çµï¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤º¤Ã¤Èµã¤¯¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡£¡ÊÎÞ¤Î¡ËÎÌ¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¡¢7¡Á8¹Ô¤°¤é¤¤Á°¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦1¸Ä´¶¾ðÏÀ¤Ç¡Ø¤Þ¤Àµã¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Àµã¤«¤Ê¤¤¡£µã¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¡Øµã¤«¤Ê¤¤ãµã¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¡Øµã¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¡Ø¤Þ¤À´¶Æ°¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤±¤É¡ÊÎÞ¤¬¡ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤È³ä¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤È¡Ê¼Çµï¤ò¡Ë¤ä¤ë¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸ý¤Ë¡£»³ÅÄ¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ì¤À¤±¶Á¤¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤ÈÌò½ê¹»Ê¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤³¤Ê¤ó¤«¤â¤¦2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È2¿Í¤Î±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡¢¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¤Ë¡Öµã¤¼Çµï¤Î¥³¥Ä¡×ÅÁ¼ø
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢µã¤¼Çµï¤Î¿´¹½¤¨ÌÀ¤«¤¹
¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤ÈÆ»»Þ¤¬¡¢¸ß¤¤¤Îµ²±¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¥¯¥¤¥º´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ò1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï¡ÖÎÞ¤ò¤¹¤°Î®¤»¤ë¤È¤³¤í¡×¤È²óÅú¡£µã¤¼Çµï¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»³ÅÄ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ë¥Î¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆóµÜ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤È¡Ê¼Çµï¤ò¡Ë¤ä¤ë¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸ý¤Ë¡£»³ÅÄ¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ì¤À¤±¶Á¤¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤ÈÌò½ê¹»Ê¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤³¤Ê¤ó¤«¤â¤¦2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È2¿Í¤Î±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û