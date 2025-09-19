µþÅÔ±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÄÔÍø¡×¤«¤éËõÃã¤È½©¤Î²Ì¼Â¤¬Í»¹ç¤·¤¿½©µ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
µþÅÔ±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÄÔÍø¡ÊTSUJIRI¡Ë¡×¤«¤é¡¢½Ü¤Î²Ì¼Â¤ò»È¤Ã¤¿½©µ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼3ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÄÔÍøµþÅÔµÀ±àÅ¹¡¢µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¥µ¥ó¥ÉÅ¹¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë½©µ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£Âç¿Íµ¤¤Î·ª¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È ½©¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¡¢·ª¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¡Öµþ¥é¥Æ®¥¹¥à¡¼¥¸¡¼ ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¡Öµþ¥é¥Æ® ¤Û¤¦¤¸Ãã¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÄÔÍø¥½¥Õ¥È ½©¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§
¸·Áª¤µ¤ì¤¿±§¼£ËõÃã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ë§½æ¤Ê½ÂÈéÆþ¤ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê´Å¤¤·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤µ¤Ä¤Þ°ò¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ËõÃã¤Î¿¼¤ß¤È½©¤ÎÁÇºà¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§ÀÇ¹þ 756±ß¡¡¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡§ÀÇ¹þ 770±ß
µþ¥é¥Æ®¥¹¥à¡¼¥¸¡¼ ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
ÄÔÍø¤ÎËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¤Û¤í¶ì¤¯Ç»¸ü¤Ê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¡¢½ÂÈéÆþ¤ê¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËõÃã¤Î¿¼¤ß¤È·ª¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¹á¤ê¹â¤¯¡¢½©¤é¤·¤¤¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§¡ÚS¥µ¥¤¥º¡Û¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§ÀÇ¹þ 756±ß¡¡¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡§ÀÇ¹þ 770±ß¡ÚL¥µ¥¤¥º¡Û¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§ÀÇ¹þ 810±ß¡¡¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡§ÀÇ¹þ 825±ß
µþ¥é¥Æ® ¤Û¤¦¤¸Ãã¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¯¥ê¡¼¥à
¹á¤Ð¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¤Îµþ¥é¥Æ¡£¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Î´Å¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§¡ÚS¥µ¥¤¥º¡Û¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§ÀÇ¹þ 518±ß¡¡¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡§ÀÇ¹þ 528±ß¡ÚL¥µ¥¤¥º¡Û¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§ÀÇ¹þ 572±ß¡¡¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡§ÀÇ¹þ 583±ß
Ãã¾¢¸·Áª¤ÎËõÃã¤È½©¤Î²Ì¼Â¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÄÔÍø µþÅÔµÀ±àÅ¹ ¡¢µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¥µ¥ó¥ÉÅ¹ ¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÅ¹¡£¢¨±§¼£ËÜÅ¹¡¢ÆáÇÆ¶õ¹ÁÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£