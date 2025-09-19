¡Ö¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¡¢ÌÔ¾Ê¤¹¤Ù¤¡×¡¡»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡¢¡ÖºÐÈñÊÖÇ¼¡×Å±²óÁû¤®¤Ç½êÂ°µÄ°÷¤Ë¶ì¸À
»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬2025Ç¯9·î18Æü¡¢½é¼¯ÌîÍµ¼ù»²±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡ÖºÐÈñ¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¡×Àë¸À¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖºÐÈñÊÖÇ¼¤Î°Õ¸þ¤Ï°ìÅÙ¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¤¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë23Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿¸µ·Ù»¡´±¤Î½é¼¯Ìî»á¤Ï¡¢25Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡Ê¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±»á¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖµÄ°÷ºÐÈñ¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¡×¤À¡£
1·î30Æü¤ÎXÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÄ°÷ºÐÈñ¡ÊµëÍ¿¡Ë¤òÊÖÇ¼¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡ÖÍÄ¤¤º¢¡¢À¯¼£²È¤Ï¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¡Ù¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¶ì¸À¡£
¡Ö»ä¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡Ø¹ñ²ñµÄ°÷ºÐÈñ¡¦Î¹ÈñµÚ¤Ó¼êÅöÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ù¤ò²þÀµ¤·¡¢ºÐÈñ¡ÊµëÍ¿¡Ë¤òÊÖÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËµÄ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾Ú¤È¤·¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤äÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤Ï9·î12Æü¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ»öÌ³¶É¤Ë½ñÌÌ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£Æ±»ïÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏµÄ°÷¤¬¸Ä¿ÍÈ½ÃÇ¤ÇºÐÈñ¤ÎÊÖÇ¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö³ºÀâÌÀ¤Ï´û¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎËÜ·ïÅê¹Æ¤ÇÄ¾¤Á¤ËºÐÈñÊÖÇ¼¤ò¤¹¤ë¤È¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Öº£²ó¤´¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºÐÈñÊÖÇ¼¤Î°Õ¸þ¤Ï°ìÅÙ¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¼¯Ìî»á¤ÏÅÞ¤Î¸«²ò¤òÄ¶¤¨¤¿È¯¿®¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç......¡×
ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï18Æü¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ»ä¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤·Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖºÐÈñ¤ÎÊÖÇ¼¤Ê¤É¤ÏÅÞÁ´ÂÎ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¸õÊä¼Ô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤½é¼¯Ìî»á¤¬¾¡¼ê¤ËÀë¸À¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£½é¼¯Ìî»á¤ÏÅÞ¤Î¸«²ò¤òÄ¶¤¨¤¿È¯¿®¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸©Ï¢¤äÅÞËÜÉô¤«¤éÊ£¿ô²óÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿XÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÅöÁ³¡¢Åê¹Æ¤Ïºï½ü¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ØÅ¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¿ÍµÄ°÷¤ä¸õÊä¼Ô¤Î¶µ°é¤È»ØÆ³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÏºÐÈñÊÖÇ¼¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÐÈñ¤ÎÊÖÇ¼¡×¤ÏÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÏºÐÈñÊÖÇ¼¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿³¹Æ¬±éÀâÃæ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÃ«»á¤¬¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤È¤«¤Ï²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¡Ê¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Þ¤ï¤·¤Æ¡¢µÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµëÎÁÊ§¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÀÃ«»á¤Ï±éÀâ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÄ°÷ºÐÈñ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢µÄ°÷¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÀ¸³è¤ÎÎÈ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê½é¼¯Ìî»á¤Ï¡Ë¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÔ¾Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£È¯¿®¤ÎÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
