²£ÉÍ£Æ£Í£´Àï¤Ö¤ê¾¡Íø¡õÆÀÅÀ¤Ø¡¢£Æ£×¿¢ÃæÄ«Æü¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï£±£¹Æü¡¢²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÇÊ¡²¬Àï¡Ê£²£°Æü¡¦Æü»º¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆËÁÆ¬¤Î¤ß¤ò¸ø³«¤·¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°£³ÀïÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¤È£Ê£±»ÄÎ±¤Ø¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£Àá¤Ï£±£²°Ì¤ÎÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£²£´Ç¯¤«¤é£³Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ø¡¢£Æ£×¿¢ÃæÄ«Æü¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËµåºÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê¤ÏÂ¿¤¯ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°£³ÀïÌ¤¾¡Íø¤Î´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµÆÀÅÀ¡£¿¢Ãæ¤ÏÁ°Àá¤ÎÀîºêÀï¤Ç¤Ï£°¡½£±¤Î¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤½¤³¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤±¤ÐÆ±ÅÀ¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤Åª¤Ë¤âÁ´Á³²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤ÎÀª¤¤¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¼¡¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥°¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£²£µ¡ÊÆÀ¼ºÅÀº¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£²¡Ë¤Ç£Ê£±»ÄÎ±·÷Æâ¤Î£±£·°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¬¡¢¹ß³Ê·÷Æâ¤Î£±£¸°Ì¾ÅÆî¤È¤ÏÆ±¾¡¤ÁÅÀ¡ÊÆÀ¼ºÅÀº¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£´¡Ë¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££Ê£±»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿»Ä¤ê£¹»î¹ç¤Ø¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤ÇËè»î¹ç¡¢Ëè»î¹ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤«¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÊý¤È¤«·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¡¢ÍýÁÛ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í½Ð¤ëÁª¼ê¤¬¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò»î¹çÃæ¤Ë¤â¹Í¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ÀäÂÐ¤Ë£Ê£±¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¡£