¡Úµð¿Í¡Û±¦É¨ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬£±·³¹çÎ®¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÅçÀï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢£··î£±£²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÉ¨¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢£¸·î£²Æü¤ÎÆ±Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï£´²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£Íâ£³Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¸Î¾ãÈÉ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ï£±£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¸å£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Ç£µ²ó¤Ç£¶£µµå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶¤ÇºÇÂ®¤Ï£±£µ£°¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£