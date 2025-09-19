¡Úµð¿Í¡Û£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÁª¼ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯Áª¼ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò£±£¹Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£µð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡¢¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡¢ÂçÀªÅê¼ê¡¢»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡¢¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡¢Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Î·×£±£±Áª¼ê¤Ç¡¢¹ÃÈå¡¢°æ¾å¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬½ÐÈÇ¤¹¤ë£²£°£²£¶Ç¯ÈÇ¡ÖÊóÃÎ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤â¡¢£±£¹Æü¤«¤éµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦Áª¼ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£¶¡¡¡Ê¥¿¥Æ£µ£¹£´£í£í¡ß¥è¥³£´£²£°£í£í¡Ë¡¡£²¡¤£²£°£°±ß
¡¦ÊóÃÎ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡£²£°£²£¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡¤£°£°£°±ß
¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±¡¤£³£°£°±ß
¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£