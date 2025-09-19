ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢¡È¤ï¤¬Ëå¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡´ó¤êÅº¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²æ¤¬Ëå¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Ëå¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ËÜÌÀ»Ò¡Ê59¡Ë¤È¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÈËå¡É¾¾ËÜÌÀ»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÊÀõÌî¤æ¤¦»Ò
¡¡2¿Í¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃë¥É¥é¡Ø¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤Ëâ½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê2014Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¼¼°æ¼¢¡ÊÄ¹½÷¡¦½Õ»ÒÌò¡Ë¡¢ÀõÌî¡Ê¼¡½÷¡¦²Æ¹¾Ìò¡Ë¡¢¾¾ËÜ¡Ê»°½÷¡¦½©ÂåÌò¡Ë¤Ç3»ÐËå¤ò±é¤¸¡¢¥É¥é¥Þ½ªÎ»¸å¤â3¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤É¸òÍ§´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¡Ä²æ¤¬Ëå ¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬´Ñ·à¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ð±é¤¹¤ë¡ØÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤¿¤È¤Ø¤Ð·¯¡×»Í½½Ç¯¤ÎÎø²Î¡Ù¡Ê¿·¹ñÎ©·à¾ì ¾®·à¾ì¡¿9·î17Æü¡Á20Æü¡Ë¤ò¾¾ËÜ¤¬´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢³Ú²°Î¢¤Ç´ó¤êÅº¤¤¹ç¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢ÀõÌî¤¬8·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÉñÂæ¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº 2025¡Ù¤Î´Ñ·à¤Ë¤âË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀõÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤È¡Á¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á ¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¤âÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
