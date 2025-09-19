TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¡ÖµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¡ÊµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ÂÄêºâ¸»³ÎÊÝºö¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢À©ÅÙÀß·×¾å¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×

²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤â¶¨µÄ¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦µá¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢3ÅÞ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£