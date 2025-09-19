º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Îµß±çµ¯ÍÑÂÇ¿Ç¤Ë¸½¼Â¸«¤Æ·èÃÇ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È·Ð¸³¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥ÞÀï¤Ë5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç1²ó¤òÌµ°ÂÂÇ1»Íµå2»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²óÎ¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³«»Ï¡£½éµå¤Ç99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«Æ¨¤·¤Î3µå»°¿¶¡¢2¿ÍÌÜ¤â100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ê¤É¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢4¿ÍÌÜ¤òÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£1µå¤´¤È¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µåÂ®¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïµß±çÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö21Æü¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¡Ê3A¤ÎÆüÄø¡Ë¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤È1²ó¡¢Ãæ·Ñ¤®¤À¤Ã¤¿¤é2¡¢3²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¾õ¶·Åª¤ËÃæ·Ñ¤®¤ÎÊý¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£²¿¤â¶¯À©¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤À¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡¢ÆÃ¤Ëº£¤Î»þ´ü¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÖÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£µ¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´Þ¤á¤Æ·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤·¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÎÊý¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüÍËÆü¡Ê21Æü¡Ë¤Þ¤Ç»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²¼¤Ç¤â¤¦1²óÅê¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï5·î13Æü¤Ë¡Ö±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£º£·î9Æü¤Î5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÅÏÊÆ¸åºÇÂ®¤Î100¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦9¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÉüµ¢¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤ÊÌòÌÜ¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤Èµß±ç¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£