¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£ºÙ¤«¤¤À©µåÎÏ¤äÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¡£ËÉ¸æÎ¨¤ò2.58¤È¤·¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ï2.03¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡£
¡¡½é²ó¡¢´ÊÃ±¤Ë2»à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿³°³Ñ97.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.4¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¡£É½¾ð¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë25µå¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥é¥â¥¹¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤ÇÆó¥´¥í¡£1µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«9µå¤Ç½é¤á¤Æ¤Î3¼ÔËÞÂà¡£4²ó¤Ë¤Ï2»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥À¥á¥º¤ÎºÝ¤Ëµå¿ô¤Ï100µå¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤â¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÅêµåÆâÍÆ¤Ë¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤¬À©µåÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£2¡½0¤Î7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿3ÈÖ¼ê¤Î¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸òÂå¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤âÏ¢Â³»Íµå¤Ç¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£1»àËþÎÝ¤ÏÏ¢Â³»°¿¶¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ª²ó¤Ï¥Ù¥·¥¢¤¬Äù¤á¡¢ºÇ¾¯ÆÀÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï6¡£ÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¸³«¤Î»î¹ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¡£