¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë23»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤âÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò6¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢Äã¤áÊÑ²½µå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÉÔÉþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£3²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÄã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¦¥§¥Ö¤Î½éµå¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥´¥í¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÂçÃ«¤â2ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£23»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤Ï¼«¿È3ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½1¤Î8²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼ê2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥ë¥±¡¼¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÏºÙ¤«¤¤À©µåÎÏ¤ä¡¢ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¡£12¾¡ÌÜ¤³¤½¡¢µó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È³Î¼Â¤Ë»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ï2¡½1¤Î7²ó¡¢¥³¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬ÍðÄ´¤Ç·×4»Íµå¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò»à¼é¡£ºÇ½ª²ó¤Î9²ó¤Ï¥Ù¥·¥¢¤¬1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ÇÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö6¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄÌ»»222¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊºÊ¤Î¡Ë¥¨¥ì¥ó¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤»þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë°úÂà²ñ¸«¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢º¸ÏÓ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â6²ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»Âç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤È¤È¤â¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìµ¤¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¡£