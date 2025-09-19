¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡¡ÂçÀèÇÚ¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¡¡¡ÖÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡Ä¡×¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤âÇ¼ÆÀ¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÀèÇÚ¤Î·Ý¿Í¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤½ê¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë·Ý¿Í¡×¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¹ÀÇ·¤Ï¡¢ÂçÀèÇÚ¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Äº¢¤«¤é»Õ¾¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©ÀõÁð¤Î»Õ¾¢¡Ä¤³¤Î¿Í¤Ã¤ÆÁ´À¹´ü¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÈ¹¤Ï¡ÖÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì¾Á°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡È»Õ¾¢¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£