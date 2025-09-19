¡ÈºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤«¤±¡Ö5000Ëü±ßÆþ¤ê»æÂÞ¡×Ã¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡ÃË2¿ÍÆ¨ÁöÃæ¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è
19Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ç¸½¶â5000Ëü±ß¤Û¤É¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¡¢2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¿ð¹¾¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¤¬²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤Ç²¿¼Ô¤«¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÆÍÁ³¡¢ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»æÂÞ¤Ë¤Ï5000Ëü±ß¤Û¤É¤Î¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË2¿Í¤Ï»æÂÞ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤¬Äñ¹³¤·¤¿¤¿¤á¡¢²¿¤âÃ¥¤ï¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËÃË2¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤é¡¢¸åÊý¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤éºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÌÜ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿ÃË2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡¢¹õ¤¤È¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË2¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
