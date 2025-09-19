¡Úµð¿Í¡ÛÁýÅÄÎ¦¤ËµÜ¸¶½Ù²ð¤¬1·³¹çÎ®¡¡±¦¥Ò¥¶ÄË¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤â¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤ÈµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁýÅÄÁª¼ê¤Ï9·î13Æü¤Ë1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ç¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤ò¶ÛµÞ¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2·³¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µÜ¸¶Åê¼ê¤Ï9·î9Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1·³¤Ç8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï11.00¤È¤¤¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤È¸òÂå¤Ç2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥¶¤ÎÄË¤ß¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤â1·³¤ÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£