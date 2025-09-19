É×ÉØ¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡×¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆËèÈÕÈÕ¼à¡ª ³ÑÉÓ¤ò¡ÖÃº»À¿å¥áー¥«ー¤Ç¼êºî¤ê¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÃº»À¿å¡×¤Ç³ä¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¡© Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥Ñ¤òÈæ³Ó
ËèÆü2ÇÕÊ¬¤ÎÈÕ¼àÍÑÃº»À¿å¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¥±ー¥¹Çã¤¤¤¹¤ë¤È1Ç¯¤ÇÌó2Ëü5000±ß
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤¬ËèÆü¥¸¥ç¥Ã¥1ÇÕ¤º¤Ä¡¢³ÑÉÓ¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤òÈÕ¼à¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö°û¤à¥±ー¥¹¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£³ÑÉÓ¤Î¥áー¥«ー¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Îºî¤ê¤«¤¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÈÃº»À¿å¤Î³ä¹ç¤Ï1ÂÐ4¡£
¤³¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï30¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê¥·¥ó¥°¥ë1ÇÕ¤ËÁêÅö¡Ë¤È¤¹¤ë¤ÈÃº»À¿å¤Ï120¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡£2¿Í¤Ç1Æü240¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢1Ç¯¤Ç87.6¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÃº»À¿å¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥±ー¥¹Çã¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ü¥È¥ë¤ÎÍÆÎÌ¤Ï1Æü¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤Ê500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Âç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¤â¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³ÊÂÓ¤¬1ËÜ¤¢¤¿¤ê70±ßÁ°¸å¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢1Ç¯Ê¬¤ÎÃº»À¿å¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¹ØÆþÈñÍÑ¤Ï¡¢2Ëü5550±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÇã¤¦¤è¤ê¤âÆÀ¡×¤È¤¦¤¿¤¦¤¬¡Ä¡Ä
¼¡¤Ë¡¢Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼«Âð¤ÇÃº»À¿å¤òºî¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥·¥ó¤òÇã¤¦½é´üÈñÍÑ¤È¡¢Ãº»À¤òÆþ¤ì¤ë¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸Åù¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç¼êÃº»À¿å¥áー¥«ーA¼Ò¤Î¾ì¹ç
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Åù¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌÅª¤Êµ¡¼ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸ò´¹ÍÑ¤Î¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¹ç·×¥³¥¹¥È¤Ï2Ëü7453±ß¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î2Ëü5550±ß¤è¤ê¤â³ä¹â¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¤È2¥ö·îÌÜ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç¼êÃº»À¿å¥áー¥«ーB¼Ò¤Î¾ì¹ç
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Åù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëA¼Ò¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Äµ¡¼ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸ò´¹ÍÑ¤Î¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç2Ëü4994±ß¡£1Ç¯´Ö»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤è¤ê¤â³ä°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡¼ï¤Ï¡¢¤è¤ê¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤ÂçÍÆÎÌ¤Î¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤ò»È¤¦¤È¤µ¤é¤ËÁá¤¤»þ´ü¤«¤é³ä°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸¡Æ¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÃº»À¤Î¶¯¤µ¡×
º£²ó¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬1Ç¯Á°¸å¤Î´ü´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Þ¤¿¤ÏÆ±ÅùÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÃº»À¿å¥áー¥«ー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»î»»·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð·ë²Ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç1Ëü±ß¤òÀÚ¤ë´ðËÜµ¡Ç½¤Ë¹Ê¤Ã¤¿µ¡¼ï¤«¤é3Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¹âÀÇ½µ¡¼ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Üー¥ë°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ç¡¢µ¡¼ï²Á³Ê¤ä¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥·¥óÁª¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¥³¥¹¥È¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Î¡Ö¿å¡×¤ÎÈñÍÑ¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢¿å¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤òÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤Î»ÈÍÑ¤Ï³ä¹â´¶¤¬Áý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃº»À¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃº»À¿å¤Ï¡¢³ä¤êºà¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ãº»À¤¬Èæ³ÓÅª¶¯¤á¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤Ï¡¢Ãº»À¤Î¶¯¤µ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Îµ¡¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ïµ¡¼ïËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤â¾¯¤·¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãº»À¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¬¥¹¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ³ä¹â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ÎÃº»À¤Ï¶¯¤á¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Èæ³Ó¤Î´ÑÅÀ¤Ë¡ÖÃº»À¤Î¶¯¤µ¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãº»À¿å¥áー¥«ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºî¤ê¤¿¤¤Ãº»À¤Î¶¯¤µ¤ò¡ÖÄÌ¾ï¡×¤È¡Ö¶¯¤á¡×¤«¤éÁª¤ó¤Ç¥³¥¹¥ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãº»À¿å¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËÄ´Ã£¤·¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÈÕ¼à¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ³ÑÉÓ ³Ñ¥Ï¥¤¥Üー¥ë
¼¹É®¼Ô : ³ÝÀî²Æ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï