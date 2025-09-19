¡ÚÉáÄÌÍÂ¶âvs³°²ßÍÂ¶â¡Û¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö³°²ßÍÂ¶âÇ¯Íø10¡ó¡×¤Î²ø¤·¤¤¹¹ð¤òÈ¯¸«¡ª¡ÖÆüËÜ±ß¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÏËÜÅö¡© ±ß°Â¤ÈÊª²Á¾å¾º¤Îº£¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«Å°Äì²òÀâ
³°²ßÍÂ¶â¡ÖÇ¯Íø10¡ó¡×¹¹ð¤Î¥«¥é¥¯¥ê
¡È³°²ßÍÂ¶âÇ¯Íø10¡ó¡É¤È¤¤¤¦¹¹ð¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¿½¤·¹þ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Ï¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥ö·î¤ÎÃ»´üÍÂ¶â¤òÇ¯Î¨´¹»»¤·¤ÆÂç¤¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2¥ö·î´Ö¤À¤±1.8¡ó¤ÎÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÇ¯Î¨´¹»»¤·¤Æ¡¢10¡ó¤È¤·¤Æ¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¹¹ð¾å¡Ö¹â¶âÍø¡×¤Ë¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß¤ËÌá¤·¤¿ºÝ¤ËÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¹ð¤Ç¤Ï¶¯Ä´¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1¥É¥ë¡á150±ß¤«¤é145±ß¤Ø±ß¹â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±ß¤ËÌá¤·¤¿»þ¤ËÌó3¡ó¤Î°ÙÂØº¹¤Ë¤è¤ëÂ»¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËÍøÂ©Ê¬¤ÏÁê»¦¤µ¤ì¡¢¤à¤·¤í¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â¶âÍø¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï2025Ç¯7·î1Æü¤«¤é9·î1Æü¤Î2¥ö·î´Ö¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Î143±ßÂæ¤«¤éºÇ¹â150±ßÂæ¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«2¥ö·î¤Ç7±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ±ß¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤À¤±¤ÉÍøÂ©¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ±ß¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëÍøÊØÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤·¶ä¹Ô¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤â¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1000Ëü±ß¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°Â¿´´¶¤«¤é¡¢À¸³èÈñ¤ä¶ÛµÞ»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤âÍøÂ©¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¼Ò¤Î¡ÖºÇ¿·ÍÂ¶âÊ¿¶Ñ¶âÍø¾ðÊó¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¶âÍø¤ÏÇ¯0.1～0.2¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¡¢³°²ßÍÂ¶â¤ÏÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£±ßÍÂ¶â¤È°ã¤¤¡¢¶ä¹Ô¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤âÊú¤¨¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»Ä£ ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ
³°²ßÍÂ¶â¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥ê¥¹¥¯
¹¹ð¤Ç¸«¤«¤±¤ëÇ¯Íø10¡ó¤Ï¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤ÏÆüËÜ±ß¤ÎÍÂ¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³°²ßÍÂ¶â¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥ê¥¹¥¯¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°²ßÍÂ¶â¤Î¼ç¤ÊÌ¥ÎÏ
³°²ßÍÂ¶â¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¹â¤¤ÍøÂ©¤Ç¤¹¡£ÊÆ¥É¥ë¤ä¹ë¥É¥ë¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð3～4¡óÂæ¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ±ß¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í0.2～0.3¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤á¤ÐÍøÂ©¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ß´¹»»¤ÎÍø±×¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾¯³Û¤«¤éÀÑÎ©¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Ï¡¢¶âÍø¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ±ß¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤òÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°²ßÍÂ¶â¤Î¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¡¢±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ì¤Ð°ÙÂØº¹Â»¤¬À¸¤¸¡¢ÍøÂ©Ê¬¤ò¾å²ó¤ëÂ»¼º¤òÊú¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³°²ßÍÂ¶â¤ÏÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã»´ü¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤º¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç³°²ß¤ò»ý¤Ä³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Î¤ß¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤Îº£¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«
2025Ç¯¸½ºß¡¢±ß°Â¤ÈÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¡Ö±ßÍÂ¶â¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ß¤ÎÍÂ¶â¤Ï°Â¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÂ©¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢³°²ßÍÂ¶â¤ÏÍøÂ©¤¬¹â¤¯±ß°Â»þ¤Ë¤ÏÍÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ì¤ÐÂ»¼º¤òÊú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ä¶ÛµÞ»ñ¶â¤Ï¡¢¤Þ¤º±ß¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤Î°ìÉô¤ò³°²ß¤Ë²ó¤¹¤Ê¤É¡¢»ñ»º¤òÊ¬»¶¤·¤Æ»ý¤Ä¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÍøÂ©¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ä¹ë¥É¥ë¤ÎÇ¯Íø3～4¡óÂæ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
