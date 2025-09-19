2025Ç¯²Æ¥Üー¥Ê¥¹¡¢Âç´ë¶È¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ60Ëü±ß¡×Ä¶¤ÈÊ¹¤¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª »Ùµë³Û¡Ö30Ëü±ß¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¹¤®¤Þ¤¹¤«¡©¡È´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¦Ç¯Îð¡¦ÃË½÷¡É¤Ç¤Î°ã¤¤¤ò³ÎÇ§
Âç´ë¶È¤ÏÊ¿¶Ñ60Ëü±ßÄ¶¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó45Ëü±ß
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥ÉERP¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿2025Ç¯²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï¤ª¤è¤½45Ëü3000±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½¾¶È°÷500¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç´ë¶È¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤¬60Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬500¿ÍÌ¤Ëþ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤¬40Ëü±ß～45Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âç´ë¶È¤È¤Î³Êº¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¡Ê¿Í¡ËÊÌ¤Î²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü1～29¿Í¡§40Ëü8945±ß
¡ü30～99¿Í¡§41Ëü4527±ß
¡ü100～299¿Í¡§42Ëü8585±ß
¡ü300～499¿Í¡§44Ëü8098±ß
¡ü500¿Í°Ê¾å¡§60Ëü863±ß
¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¡ÖÊ¿¶Ñ60Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¼ç¤ËÂç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Üー¥Ê¥¹¿å½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢30Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦»Ùµë³Û¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Òµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Î¥Üー¥Ê¥¹»ö¾ð
¥Üー¥Ê¥¹¤Î»Ùµë³Û¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¤Î²Æµ¨¾ÞÍ¿Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï20Ëü±ß～30Ëü±ßÂæÁ°È¾¡¢30Âå¤Ç30Ëü±ßÂæ¸åÈ¾～40Ëü±ßÂæ¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ï50Ëü±ßÂæ°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄêÇ¯¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÌò¿¦ÄêÇ¯¤äºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ùµë¿å½à¤Î¥Ôー¥¯¤Ï50ÂåÁ°È¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë60ºÐ°Ê¹ß¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê»Ùµë¿å½à¤â°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷º¹¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß
¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÃË½÷¤Ë¤è¤ë¥Üー¥Ê¥¹¤Î»Ùµë¿å½à¤Îº¹¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ï45Ëü3000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï56Ëü6000±ß¡¢½÷À¤Ï31Ëü3000±ß¤È¤ª¤è¤½25Ëü±ßÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌò¿¦¼Ô¤ËÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢½÷À¤Ï»ºµÙ¡¦°éµÙ¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÃæÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤á¤Å¤é¤¤º¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
2025Ç¯²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬¡ÖÊ¿¶Ñ60Ëü±ßÄ¶¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¦Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»Ùµë³Û¤¬30Ëü±ß¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¤È°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤à¤·¤íÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÂ¾¿Í¤Î¿ô»ú¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ä´Ä¶¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÅ¬Àµ¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤äÅ¾¿¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¾ÍèÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS 2025Ç¯²Æµ¨¾ÞÍ¿¡¦¥Üー¥Ê¥¹¤Î»ÙµëÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー