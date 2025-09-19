Âà¿¦¶â¡Ö2000Ëü±ß¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡ÈÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦Éã¡£ºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¡Ö·î15Ëü±ß¡×²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âà¿¦¶â2000Ëü±ß¤Ç¤â¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³
Âà¿¦¶â2000Ëü±ß¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È½½Ê¬¤Ê¶â³Û¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎðÉ×ÉØÌµ¿¦À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï1¥ö·î¤¢¤¿¤êÌó25Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó300Ëü±ß¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó6Ç¯È¾¤ÇÄì¤ò¤Ä¤¯·×»»¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤¬20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â³Û¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶õÇò´ü´Ö¡×¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´
Âà¿¦¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸øÅªÇ¯¶â¼õµë³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶õÇò´ü´Ö¡×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï65ºÐ¤«¤éÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢60ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÂà¿¦¶â¤äºÆ½¢¿¦¤ÎµëÍ¿¤ËÍê¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âà¿¦¸å¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤Æ·î15Ëü±ß¤ÎµëÍ¿¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÀÇ¶â¤ÇÌó3～4Ëü±ß¤Ï°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤ÏÌó12Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÔÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê³°¤Î»Ù½Ð¤¬²È·×¤ò°µÇ÷
°åÎÅÈñ¤ä½»Âð¤Î½¤Á¶Èñ¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ø¤Î±ç½õ¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î»Ù½Ð¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°åÎÅÈñ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âà¿¦¶â¤ò¡ÖÍ¾Íµ»ñ¶â¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¤Ç°ìµ¤¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¸øÅªÀ©ÅÙ
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õµë³«»Ï¤òÁ°ÅÝ¤·¡Ê·«¾å¤²¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÃÙ¤é¤»¤ë¡Ê·«²¼¤²¡Ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦·«¾å¤²¼õµë¡§60ºÐ¤«¤é³«»Ï¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢·«¤ê¾å¤²¤¿·î¿ô1¥ö·î¤´¤È¤Ë0.4¡ó¤º¤Ä¸º³Û¤µ¤ì¡¢½ª¿È¤Ç¸º³Û¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·«²¼¤²¼õµë¡§66ºÐ°Ê¹ß¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤È1¥ö·î¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤ÄÁý³Û¤µ¤ì¡¢75ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤ì¤ÐºÇÂç84¡ó¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¼÷¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·«²¼¤²¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤òÁá¤á¤ËÊä¤Æ¤ó¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï·«¾å¤²¤¬Å¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
60ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×³Û¤¬°ìÄê´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬°ìÉô¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¸½ºß¤Î»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤Ï·î³Û51Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï·î³Û62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸º³Û¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ñ»º½àÈ÷¤È±¿ÍÑ¤ÇÏ·¸å¤Î°Â¿´¤òºî¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ
Âà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âà¿¦¶â¤òÁ´¤Æ¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ë¹ØÇãÎÏÄã²¼¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦¶â¤Î°ìÉô¤ò»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤äiDeCo¤Î³èÍÑ
Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤ÉÊ¬»¶Åê»ñ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£³ô¼°¡¦ºÄ·ô¡¦REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÍÆ°¤¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹À¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤â²ÃÆþ¤Ç¤¤ëiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Î³èÍÑ¤ä¡¢NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ¤â¸¡Æ¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö2000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀïÎ¬Åª¤ÊÈ÷¤¨¤ò
Âà¿¦¶â2000Ëü±ß¤ÏÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤±¤Ð¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÆ½¢¿¦¤Ç·î15Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¼õµë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶õÇò´ü´Ö¡×¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸øÅªÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¡¢Âà¿¦¶â¤ò·×²èÅª¤Ë´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2000Ëü±ß¤¢¤ë¤«¤é°Â¿´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤È²È·×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¯¶â¤Î·«¾å¤²¡¦·«²¼¤²¼õµë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß¤Î»ÅÁÈ¤ß
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー