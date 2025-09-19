Â©»Ò¤ÎÍ½È÷¹»¤«¤é¡Ö4～5¹»¤ÎÊ»´ê¼õ¸³¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¡ª ¸òÄÌÈñ´Þ¤á¼õ¸³ÎÁ¤Ç¡Ö30Ëü±ß¡×¶á¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê»´ê¹»¤ò¸º¤é¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñ¸øÎ©1¹»¤È»äÎ©2¹»¤Î¾ì¹ç¡¢¼õ¸³ÎÁ¤À¤±¤ÇÌó10Ëü±ß
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Âç³Ø¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼õ¸³ÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î¾ì¹ç¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³ÎÁ¤¬3¶µ²Ê°Ê¾å¤Ç1Ëü8000±ß¡¢2¶µ²Ê°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï1Ëü2000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÂç³Ø¤Ç¼õ¤±¤ë2¼¡»î¸³¤Ï1Ëü7000±ß¤Ç¤¹¡£
»äÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢1¹»¤¢¤¿¤ê3Ëü±ß～3Ëü5000±ß¡£³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡Êµì¿äÁ¦Æþ»î¡Ë¤äÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊµìAOÆþ»î¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌÁªÈ´³°¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¡¢¶â³Û¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¹ñÎ©1¹»¡¢»äÎ©2¹»¼õ¤±¤ë¤È¡¢¼õ¸³ÎÁ¤À¤±¤ÇÌó10Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³ÈñÍÑ¤Ï¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñ¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤
ËÜÌ¿¤¬¹ñÎ©Âç³Ø¡¢Ê»´ê¤Ç»äÎ©¤ò¼õ¸³¡¢»äÎ©¤ÏÍ½È÷¹»¤Î´«¤áÄÌ¤ê¤Ë5¹»¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Î¼õ¸³ÈñÍÑ¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçºåÉÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»äÎ©¤Î3Âç³Ø¤ÏÅìµþ¤Ë¤¢¤ê¿Æ¤¬Æ±¹Ô¡¢¹ñÎ©Âç¤È»äÎ©¤Î2Âç³Ø¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¸³ÈñÍÑ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¼õ¸³ÎÁ¤¬21Ëü4500±ß¡¢¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤¬16Ëü9400±ß¡¢¹ç·×38Ëü3900±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¼õ¤±¤ëÂç³Ø¤Î¿ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±óµ÷Î¥¤ÎÂç³Ø¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³Àè¤ò¼«Âð¤«¤éÉáÄÌÅÅ¼Ö¤ÇÆüµ¢¤ê±ýÉü¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤ò¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤ËËÜÌ¿¤¬¹ñÎ©Âç³Ø¡¢Ê»´ê¤Ç»äÎ©5¹»¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼õ¸³ÎÁ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤à¤¿¤á¡¢23Ëü±ß¤Û¤É¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
»äÂç¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÈ´Êý¼°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼õ¸³ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë
¶áÇ¯¡¢»äÎ©Âç³Ø¤ÎÆþ»îÊýË¡¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢»äÎ©Âç³Ø¤Î¤ªÆÀ¤ÊÆþ»îÊý¼°¤ò¤¸¤ç¤¦¤º¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶âÁ¬ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼õ¸³À¸¤ÎÂÎÎÏ¤ä»þ´Ö¤ÎÏ«Èñ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂåÉ½Îã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÊý¼°
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤À¤±¤Ç¹çÈÝ¤ò·è¤á¤ëÁªÈ´ÊýË¡¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï3Ëü±ß¤«¤é3Ëü5000±ß¤«¤«¤ë¼õ¸³ÈñÍÑ¤¬¡¢1Ëü8000±ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³ÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï¹ñÎ©Âç³Ø¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç1²ó¼õ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç°Â¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
2. Á´³ØÉôÅý°ìÆþ»îÊý¼°
Âç³Ø¤ÎÁ´³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤¬¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤ÇÆ±¤¸Æü¤Ë»î¸³¤ò¹Ô¤¦ÁªÈ´ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î³ØÉô¤Ë½Ð´ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢2³ØÉôÌÜ¤«¤é¤Ï¼õ¸³ÎÁ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1²ó¼õ¸³¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊ£¿ô¤Î³ØÉô¤Ë½Ð´ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡û¡ûÂç³Ø¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
3. ¡ÖÃÏÊý¼õ¸³¡×¤ò³èÍÑ
°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©¤òÌä¤ï¤º¡¢Âç³Ø¤Î½êºßÃÏ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤ÇÆþ³Ø»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤«¤é¶á¤¤¼õ¸³ÃÏ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4. Æþ³Ø¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é½Ð´ê
Ê»´êÀè¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï¡¢Æþ³Ø¶â¤ÎÊ§¹þ´üÆü¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹â³Û¤ÊÆþ³Ø¶â¤òÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤ËÊ§¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Æþ³Ø¼êÂ³¤¤ÎÄù¤áÀÚ¤êÆü¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÊ»´êÀè¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼êÂ³¤¤Î´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤ëÂç³Ø¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾©³Ø¶â¤Î³èÍÑ¤â»ëÌî¤Ë¡¢¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿»ñ¶â·×²è¤ò
Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê»´ê¹»¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤ä¶µ°é¥íー¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÂç³Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡ÊJASSO¡Ë¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¾©³Ø¶â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¶µ°é¥íー¥ó¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÊÖ´Ô¤ÎÍ×ÉÔÍ×¤äÊÖºÑ´ü¸Â¤Ê¤É¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
