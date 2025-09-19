¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯Çä¡ª ºÇ¾åµé¤è¤ê¡ÖÌó50Ëü±ß¥ª¥È¥¯¡×¤À¤±¤É¥á¡¼¥«¡¼½é¡õ·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤Î¡Ö²è´üÅª¤Êµ¡Ç½¡×ÅëºÜ¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ê¥ÓÌµ¤·¡ÉÆâÁõ¤Î¥·¥ó¥×¥ë»ÅÍÍ¡ª ¡ÖN-ONE e¡§¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
½é¤Îµ»½Ñ¤â¤êÂô»³¡ª ¿·È¯Çä¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¡ÖºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¥Û¥ó¥À¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖN-ONE¡×¡£¤½¤ÎN-ONE¤òÅÅÆ°²½¤·¤¿¿··¿¡ÖN-ONE e¡§¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢N¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖN-VAN e¡§¡×¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊN-ONE e¡§¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡N-ONE e¡§¤Ï¡¢¡Öe¡§Daily Partner¡Ê¥¤¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê³èÈ¯¤Ç²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡ÈÊë¤é¤·¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦Ãå¤òÊú¤«¤»¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥Û¥ó¥À¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡ÖM¡¦M¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë¡×¤ò¡¢½éÂå¡ÖN360¡×¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¯¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÁö¤ê¤È¹â¤¤ÀÅ½ÍÀ¡¢°ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤êºÇÂç295km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë·Ú¥ï¥´¥óEV¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤ÎN-ONEÆ±ÍÍ¤Ë¹¤¤¼¼Æâ¤È¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡Çö·¿²½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¾²²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë¾è¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤»¤Ð¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê²Ù¼¼¤Ë¡¢ºÂÌÌ¤òÄ·¤Í¾å¤²¤ì¤ÐÇØ¤Î¹â¤¤²ÙÊª¤âÀÑºÜ²ÄÇ½¡£Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊN-ONE e¡§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼êº¢¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¡Öe¡§G¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1545mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2520mm¤Ç¡¢Â¾¥°¥ì¡¼¥É¤È¶¦ÄÌ¡£
¡¡³°´Ñ¤ÏN-ONE¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢EV¤é¤·¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤òÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¶ÊÌÌ¤Ç»Å¾å¤²¡¢¾å¼Á´¶¤È°ÂÄê´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡e¡§G¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥ì¡¼¤Î14¥¤¥ó¥Á¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ü¥Ï¡¼¥Õ¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Çö·¿¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥ÍÂ¤·Á¤Ë¤è¤ê³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£Á°Êý»ë³¦¤â¹¤¯¡¢±¿Å¾»þ¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëe¡§G¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¥ì¥¹»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¾åÉô¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä»ë³¦¤ÎÎÉ¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BluetoothÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë²»³ÚºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½ãÀµ8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡ÖHonda SENSING¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤Î¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ê½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë¡×¤ä¡Ö¾×ÆÍ¸å¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ64ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯162Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È¡¢82.7Ah¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç295km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¡£
¡¡½¼ÅÅ¤ÏÉáÄÌ½¼ÅÅ¤ÇÌó4.5»þ´Ö¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡Êe¡§G¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤éÌó30Ê¬¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÎäµÑ¡¦²Ã²¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËAC³°ÉôµëÅÅ´ï¡ÖHonda Power Supply Connector¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºÇÂç1500W¤Þ¤Ç¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Ú¥À¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤À¤±¤Ç²Ã¸ºÂ®¤«¤é´°Á´Ää»ß¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³¹Ãæ¤ÎÁö¹Ô¤äÃó¼Ö»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß¤«¤¨¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢N-ONE e¡§G¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï269Ëü9400±ß¡£ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Öe¡§L¡×¡Ê319Ëü8800±ß¡Ë¤È¤Îº¹³Û¤Ï49Ëü9400±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËN-ONE e¡§¤Ï¹ñ¤ÎCEVÊä½õ¶â¡Ê57Ëü4000±ß¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¥¨¥³¥«¡¼¸ºÀÇ1Ëü5600±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ²ÃÊä½õ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÄê²Á¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£